سعر بيتكوين يتخطى 72 ألف دولار

بدأ العد التنازلي للحدث الرئيسي في العملات المشفرة، والمرتبط بتنصيف مكافآت " بيتكوين " أو ما يعرف بـ "Halving"، حيث يتبقى 11 يوما وبضع ساعات حتى كتابة هذا التقرير.

بيتكوين



التنصيف يحدث كل 4 سنوات، حيث يتم تخفيض المكافآت التي يحصل عليها معدني العملة المشفرة إلى النصف، وهو ما يعني زيادة ندرة المعروض من العملة والتي ستصل في حدها الأقصى إلى 21 مليون عملة نقدية.



وفي هذه الأثناء، ارتفعت بيتكوين بصورة كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبنسبة تقترب من نحو 4% لتصل إلى مستوى سعر 72 ألف دولار من جديد.

القيمة السوقية لعملة بيتكوين

القيمة السوقية لعملة بيتكوين



وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين أكثر من 1.4 تريليون دولار، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً بين الأصول الأعلى قيمة في العالم خلف الفضة.



وبشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى ما يصل نحو 2.7 تريليون دولار، نصيب بيتكوين منها يتخطى النصف، على الرغم من ارتفاع العملة المشفرة "إيثريوم" بنسبة بلغت نحو 7% تقريباً لتصل إلى مستوى سعر 3642 دولار.

الرهانات على تراجع الين ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 عاما

الين



سجلت الرهانات على تراجع الين الياباني أعلى مستوياتها في 17 عاما، في الوقت الذي تتأرجح فيه العملة عند مستوى من شأنه أن يزيد من احتمالية تدخل الحكومة.

وارتفع صافي مراكز بيع الين التي تحتفظ بها الصناديق ومديرو الأصول إلى أكثر من 148 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 2 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2007.

وتؤكد هذه المستويات رهانات المستثمرين بأن الين لديه مجال لمزيد من الضعف في ظل فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم:

الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.49 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.