تناول الفواكه والخضراوات النيئة يحميك من الاكتئاب

التحول إلى تناول الفواكه والخضروات النيئة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مزاجك، ويزيد من اهتمامك بالحياة، ويكون وسيلة وقائية جيدة للاكتئاب، ولقد قام العلماء بتسمية المنتجات الأكثر فائدة في هذا الشأن.

تناول الجزر والسبانخ النيئين يحسن المزاج ويحمي من الاكتئاب، حيث تحتوي هذه الخضار على العناصر الغذائية الأساسية، لقد وجد الباحثون أن الخضروات والفواكه النيئة أكثر فائدة للصحة العقلية بشكل ملحوظ من تلك التي تم طهيها بالفعل أو تعديلها بطريقة أخرى.

يتمتع الأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي على الحد الأقصى من الفواكه والخضروات النيئة بمستوى عالٍ من الصحة العقلية، ومن المرجح أن يتمتعوا بمزاج جيد ومستوى عالٍ من الرضا عن الحياة.

يوصي العديد من الخبراء تقليديًا بأن يتناول الأشخاص ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا، ومع ذلك، أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من نيوزيلندا أنه من المهم ليس تناول الخضروات والفواكه كثيرًا، بل استهلاكها نيئة.

لكن الكثير منا يفضل طهي الجزر أو السبانخ، مما يجعلها أطباق جانبية لذيذة للأطباق الرئيسية وغالبًا ما يتم استهلاك الفواكه نيئة فقط، وتوصل علماء من جامعة أوتاجو إلى استنتاجاتهم بناءً على ملاحظات تفضيلات الذوق لأكثر من 400 شخص بالغ، بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية اللاحقة لتحديد مستوى صحتهم العقلية.

يقول العلماء إن الفواكه والخضروات النيئة الأكثر صحة للنفسية هي الجزر والموز والتفاح والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والجريب فروت والحمضيات والتوت الطازج والخس والخيار والكيوي.

وفي الوقت نفسه، أخذ مؤلفو الدراسة في الاعتبار العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نفسية الإنسان، بما في ذلك مستوى النشاط البدني ومدة النوم والصحة العامة والنظام الغذائي بشكل عام ومع ذلك، فإن تناول الفواكه والخضروات النيئة كان له تأثير إيجابي كبير على مزاج الشخص والوقاية من الاكتئاب.

ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، وقد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل. ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك ويتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.