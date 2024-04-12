أكثر الأطعمة المتوفرة للحماية من السرطان

قدم خبراء من مركز ييل للسرطان (الولايات المتحدة الأمريكية) بيانات حول ما يجب تناوله بشكل منتظم لمنع تطور السرطان ولتحقيق هذه الغاية، اقترح العلماء الأمريكيون تناول حفنتين فقط من المكسرات أسبوعيًا.

ويقول علماء الأورام في صحيفة ديلي ميل: "إن تناول الجوز أو اللوز أو الكاجو أسبوعياً يقلل من خطر الإصابة بالسرطان".

كما اكتشف MedicForum، توفر المكسرات حماية فعالة ضد السرطان حتى مع وجود حجم صغير نسبيًا - فتناول حفنتين أسبوعيًا يكفي وفي الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أن تناول المكسرات يساعد أيضًا المرضى بالفعل.

وقال العلماء: "إن الجوز والكاجو واللوز يزيد من فرص بقاء الأشخاص الذين يعانون بالفعل من السرطان على قيد الحياة بنسبة 46%".

إن القيمة الأكبر في الفوائد الصحية لتناول المكسرات، وفقًا للخبراء، هي أنها تمنع زيادة مستويات السكر في الدم وتقلل من مستويات الجلوكوز المرتفعة بالفعل ويرتبط انخفاض مستويات السكر بحساسية الجسم للأنسولين وانخفاض الالتهاب، وكل ذلك يزيد من مقاومة الجسم لتطور الأورام الخبيثة.

في السابق، ذكر العلماء أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات هو وسيلة ممتازة لوقف الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية والسيطرة على الشهية.

ما هو السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

يحدث السرطان بسبب حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا، يتجمع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد كبير من الجينات الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة إلى كيفية نموها وانقسامها.

ويمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.