سوء التغذية وقلة النشاط البدني يؤثر على عملية الشيخوخة

توصل العلماء الأمريكيون إلى استنتاج مفاده أنه يمكن لأي شخص أن يمنع عملية الشيخوخة غير المرغوب فيها بمفرده، حدد الباحثون في ظروف المختبر عاملين واضحين بشكل خاص في تحديد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم البيولوجي عمرهم الفعلي، ونشرت نتائج العمل في مجلة مرض السكري.

هل يمكن أن يؤثر سوء التغذية وقلة النشاط البدني على التغيرات المرتبطة بالعمر في الجسم؟

يعتقد الباحثون في Mayo Clinic أن هناك علاقة بين عوامل نمط الحياة هذه والعملية البيولوجية للشيخوخة أجريت التجارب على فئران المختبر.



وتم وضع مجموعة واحدة من الحيوانات على نظام غذائي صحي، والثانية على ما يسمى بـ”نظام الوجبات السريعة الغني بالدهون المشبعة والكوليسترول، بالإضافة إلى المشروبات المحلاة.

وشهدت الفئران التي أطعمت الوجبات السريعة لمدة أربعة أشهر تغيرات في المعايير الصحية، وزاد وزن أجسامهم، بما في ذلك بسبب الأنسجة الدهنية، التي زادت كميتها بنسبة 300٪ تقريبًا.

وتتراكم كتلة الدهون بشكل رئيسي في الجزء الأوسط من الجسم، حول الأعضاء الداخلية - وهي منطقة مرتبطة بعدد من الأمراض.





لم يكن الضرر الناجم عن الوجبات السريعة موضع شك من قبل. لكن الباحثين وجدوا أيضًا تحسنًا كبيرًا في الصحة بعد إدخال التمارين الرياضية في التجربة والفئران التي تعرضت لنظام غذائي ضار لكنها ظلت نشطة شهدت انخفاض الوزن وزيادة الدهون في الجسم وهكذا، تم حمايتهم من تراكم الخلايا الهرمة كما استفادت الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا من النشاط البدني.



وقال ناثان لو براسور، مدير مركز مايو كلينيك للشيخوخة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد أظهرنا على المستوى الخلوي أن الخيارات الغذائية السيئة ونمط الحياة الخامل يسرعان عملية الشيخوخة من خلال التأثير على الصحة البيولوجية والسريرية للجسم".

وممارسة الرياضة تمنع التراكم المبكر للخلايا الهرمة وتحمي من الآثار الضارة لنظام غذائي غير صحي، بما في ذلك على وظائف القلب وتطور متلازمة التمثيل الغذائي المعروفة باسم مرض السكري.



وأضاف الطبيب أيضًا، لا تنس أنه حتى لو كنت اليوم، وأنت في منتصف حياتك، لا تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض الزهايمر أو تشخيص مرض السكري، فإن كل هذا سيتجلى مع مرور الوقت، وإن الشيخوخة الخلوية هي التي تكمن وراء تطور الأمراض والظروف المرتبطة بالعمر.



ويعتقد البعض منا أن الشيخوخة هي مجرد شيء يحدث لنا جميعًا، ويحدده القدر مسبقًا. وعندما نصل إلى سن 65 أو 70 أو 80، نكون متأكدين من إصابتنا بمرض الزهايمر وأمراض القلب وهشاشة العظام

وقال براسور إن هذا ليس صحيحا لقد أثبتنا أن أمراض الشيخوخة والشيخوخة يمكن بل ويجب محاربتها، وليس عليك أن تصبح عداءًا في الماراثون للقيام بذلك. للبقاء بصحة جيدة، ما عليك سوى زيادة مستوى نشاطك المعتاد.