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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وصول بعثة النصر السعودي إلى أبو ظبي لمواجهة الهلال في السوبر

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادًا لمواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وتستضيف مدينة أبو ظبي موقعة الهلال والنصر التي تجمع بينهما في نصف نهائي السوبر، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر في الإمارات بمشاركة 4 فرق .

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تقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع الهلال على استاد محمد بن زايد مساء يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وحاتم بطيشة، كما ستنقل عبر قناة AD SPORTS 2 HD.

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