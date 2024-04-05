النصر يفوز على ضمك بهدف قاتل في الدوري السعودي

فاز النصر على ضمك بهدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين،مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

جاء هدف النصر عن طريق إيميرك لابورت في الدقيقة (1+90) من الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت المباراة إصابة سامي النجعي ليثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة السوبر القادمة أمام نادي الهلال، والتي من المقرر أن تقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

بهذه النتيجة حافظ النصر على المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي ضمك إلى النقطة (35) في المركز الثامن.

ويغرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 77 نقطة بعد فوزه على الخليج بثلاثية مقابل هدف.