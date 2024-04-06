رسميًا.. جاهزية أوتافيو للمشاركة في مباراة النصر والهلال

شارك النجم البرتغالي أوتافيو في تدريبات فريق النصر الجماعية اليوم استعداداً لمواجهة الهلال المرتقبة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وأكدت التقارير أن أوتافيز شارك بفاعلية في مران النصر الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا ليتأكد جاهزية النجم البرتغالي للمشاركة في مباريات الفريق.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

وتستضيف مدينة أبو ظبي موقعة الهلال والنصر التي تجمع بينهما في نصف نهائي السوبر، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر في الإمارات بمشاركة 4 فرق .

تقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

يلتقي النصر مع الهلال على استاد محمد بن زايد يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.