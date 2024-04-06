حماية للسوق والمستثمرين.. إلزام الشركات غير المصرفية بإعلان اشعار تبعيتها لإشراف الرقابة المالية

540 شركة بسوق المال

أصدرت وعممت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تنظيمية لكافة الجهات والمؤسسات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومن ضمنها 540 شركة تعمل فى مجال سوق رأس المال للتأكيد على الالتزام بالإفصاح بشكل واضح بأنهم جهات خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مع ذكر رقم وتاريخ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وذلك على مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى والإعلانات التليفزيونية وداخل الأفرع التابعة لهم.

تهدف التعليمات إلى تعزيز دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين وتجنيبهم مخاطر التعامل مع كيانات غير مرخصة، كأحد المستهدفات الرئيسية للهيئة بالتوازى مع استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار ما يلزم من لوائح وقوانين للتطوير والتنمية تعزيزاً لدور القطاع فى توفير الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية للاقتصاد الوطنى.

يأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ للهيئة خلال الفترة الماضية وتلقيها استفسارات متعددة من المواطنين للتأكد من خضوع عدة جهات تقوم بالترويج لمنتجات مالية غير مصرفية لإشراف ورقابة الهيئة، حرصاً منهم على استبيان الموقف القانونى لهذه الجهات قبل البدء فى إجراءات التعاقد معهم للتعامل فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.