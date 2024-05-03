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الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لمناقشة الهجرة غير الشرعية.. وزير داخلية تونس يشارك في اجتماع دولي بإيطاليا

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في الاجتماع التنسيقي الدولي رفيع المستوى مع نظرائه من إيطاليا والجزائر وليبيا في العاصمة الإيطالية روما؛ لمناقشة التعاون المشترك الخاص بالموضوعات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وفي بيان لها ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمشاركة دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة، والآليات العملية لمكافحة هذه الظاهرة .

حضر اللقاء كل من وزير الداخلية بإيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر إبراهيم مراد، ووزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عماد مصطفى الطرابلسي.

الجريدة الورقية