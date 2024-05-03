عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جديد لمنازل رفح الفلسطينية
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: جوميز مطالب بتثبيت تشكيل الزمالك وإشراك هذا اللاعب

جوميز
جوميز

أنتقد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، لافتا إلى أن قراراته "تأليف" كثيرًا في تشكيل الأبيض أمام البنك الأهلي، ولم يحسن التعامل جيدًا مع مجريات اللقاء خصوصًا في مسألة التغييرات.

txt

بركات: جوميز أخطأ في تشكيله أمام البنك الأهلي.. وإصابة شلبي مؤثرة

txt

بيريرا يدعم محمد عادل بعد قراره في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أضاف صلاح في تصريحاته عبر فضائية etc: "لا أفهم سبب "تأليف" جوميز أمام البنك الأهلي، ووسط الملعب الفريق دفاعيًا غير جيد في ظل وجود دونجا فقط، وعدم مشاركة محمد شحاتة، وطرد أسامة فيصل رجح كفة الزمالك للفوز بالمباراة".

وتابع صلاح: "جوميز مطالب بتثبيت التشكيلة، ولابد من مشاركة محمد شحاتة في الوسط خصوصا مع عدم الاعتماد على زياد كمال حتى الآن، وشحاتة لاعب دولي ويشارك مع المنتخب الأوليمبي بشكل مستمر".

نهائي الكونفدرالية 

وواصل: "الزمالك يحتاج لتجهيز لاعبيه لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، وعودة المصابين في لقاء دريمز رجحوا كفة الفريق في غانا، واليوم تعرض بعض اللاعبين للإصابات مصطفى شلبي والمثلوثي، ولذلك جوميز عليه تجهيز عناصر آخرى مثل زياد كمال وشحاتة، من أجل صناعة بدلاء لـ دونجا، وأيضا لابد من وجود بديل لـ أحمد فتوح".

مواد متعلقة

بركات: جوميز أخطأ في تشكيله أمام البنك الأهلي.. وإصابة شلبي مؤثرة
الجريدة الورقية