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الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيريرا يدعم محمد عادل بعد قراره في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عقده مع الاتحاد ينتهي في أغسطس المقبل مضيفا أنه على أي حال إذا بقيت لأيام أو أشهر أو سنوات فإن حماسي وشغفي سيظل كما هو في اليوم الأول لتولي المسؤولية.

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فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى زيارة لهرم اللاهون بالفيوم

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ضياء السيد ينتقد حكام الدوري المصري

إبراهيم نور الدين 

وأشار ‏فيتور بيريرا إلى إبراهيم نور الدين أدار 16 مباراة في الموسم الماضي، وكان ثاني أكثر حكمًا إدارة للمباريات في الدوري المصري، وبعد خبرته الكبيرة هو قادر على إدارة مباراة القمة.

وتابع: الخبرة مطلوبة وهامة جدًا للتحكم في توتر وعصبية اللاعبين أثناء وبعد المباراة، وأدى أداءً جيدًا.

وواصل: قرار الحكم في مباراة المقاولون العرب وسموحة كان صحيحًا، ولا يوجد خطأ تحكيمي، لافتا إلى أن ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي من الواضح أنها صحيحة، المهاجم تمت إعاقته من جانب المدافع، الركلة واضحة للغاية.

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ضياء السيد ينتقد حكام الدوري المصري
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