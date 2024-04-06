المدرسة الأقبغاوية

معالم الجامع الأزهر..

تعد لمدرسة الأقبغاوية من أقدم مدارس القاهرة المملوكية، وتكتسب أهميتها من ارتباطها بالأزهر الشريف، وكانت تمثل درة المدارس المجاورة لها، وتقع فى شمال الجامع الأزهر على يسار الداخل من باب المزينين، وحظيت هذه المدرسة على طول تاريخها باهتمام طلاب العلم، واشتهرت بين سكان القاهرة المملوكية وما بعدها، بتدريس ونشر العلوم، مما جعلها مقصداً للطلاب من كل أنحاء مصر، لدراسة علوم المذهبين الشافعى والحنفى، وتحولت الآن إلى مكتبة يفد إليها الطلاب العلم من شتى البقاع، لاحتوائها على أمهات الكتب.

أنشأها الأمير المملوكى «أقبغا عبد الواحد» عام 739 هجرية/ 1330م فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وتشتهر المدرسة بمحراب جميل عليه نقوش ملونة بالذهب، كما تتميز بقبتها المنقوش عليها آيات قرآنية.

وحرص الأمير أقبغا عبد الواحد، على أن يخلد اسمه على أحد أبواب المدرسة، فكتب عليه «أمر بإنشاء هذه القبة المباركة، الفقير إلى الله تعالى المولوى الأمير السيفى، أقبغا الواحدى المالكى الناصرى، وكان الفراغ منها فى المحرم سنة 740 هجرية».