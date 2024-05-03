أسعار الدواجن تعاود الارتفاع والكيلو يسجل 78 جنيها

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، بقيمة 4 جنيهات في سعر الكيلو، وذلك بعد هبوط واضح على مدار الأيام القليلة الماضية وفيما يلي نستعرض تطورات سوق الفراخ والبيض بمصر.

الفراخ اليوم في الأسواق

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 77 و 78 جنيها.

سعر الفراخ الساسو بين 88 و89 جنيها.

كتكوت أبيض تسليم المزرعة 32 جنيها.

كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيها.

فراخ أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 74 إلى 76 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 80 جنيه للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 92جنيها.

سعر الكبد والقوانص 95 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 45 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 150 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 88 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 32 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 71 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 80 و83 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر 105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 71 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و210 جنيهات للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.