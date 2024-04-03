لجين عمران تشيد ببراعة خالد يوسف الفنية: "أعطاني ورش تمثيل وانبهر بيا"

قالت الإعلامية لجين عمران، إنها في نهاية 2019 وقعت مع شركة إنتاج فني في المملكة العربية السعودية على المشاركة في أعمال فنية ما بين السينما والدراما، موضحة أنها لم تكن مقتنعة ولكنها اقتنعت، واشترطت على شركة الإنتاج أن تقدم دور فني مميز ولا تريد أن تفسد اسمها الإعلامي.

وأضافت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها وقعت عقد حصري لمدة سنتين مع الشركة على أساس المشاركة في مسلسل وفيلم ايضًا، منوهة بان انتشار جائحة كورونا كان سبب في توقف العمل.

وأوضحت لجين عمران، أنها استمرت في التدريب من خلال ورش في التمثيل مع المخرج خالد يوسف والذي كان مبهور بتقديم الشخصيات، مضيفة: "خالد يوسف عملي ورش مكثفة في البيت، قالي لو مشوفتش فيكي فنانة هقولك خليكي في الإعلام".

وشددت على أنه في ورش التعليم الفني دخلت في حالة التمثيل وأشاد بها المخرج خالد يوسف، منوهة بأنها سعيدة بإشادته به وأكد لها أنه سيقوم على هذا الدور معها في الفيلم السينمائي، منوهة بأن هذا الفيلم لو تم عرضه كان سيغير مصير المرأة والمسلمين في فرنسا، موضحة أن كانت متحمسة لهذا العمل بشكل كبير وواقف على المشاركة في العمل لأنه سيغير أفكار وأراء وتبحث عن العمل بالمجال الفني وتعمل بالطريقة الصحيحة.

الصحة النفسية

ولفتت أن رصيد المفاجئات التي تقوم بها أكبر وتحب العطاء، مشددة على أن المفاجئة بها كمية كبيرة من المساعدة، موضحة أن مفاجئة أهلها لها هي الأفضل من وجهة نظرها.

وشددت، على أنها تعرضت لمفاجئة كبيرة لها هي من خلال تسليم وحدة سكنية ثم مفاجئتها بوجود أهلها في هذه الشقة يوم عيد الميلاد، موضحة أن الشركة المطورة كانت تعي علاقتها بأهلها.

وأوضحت أن بالنسبة لها وضعها النفسي قبل البدء في تقديم البرنامج هو الأمر المهم الأكبر بالنسبة لها، مشددة على أنها غير مجبرة على تقديم البرنامج مع مقدم برامج لا ترتاح للعمل معه، وهي غير مضطرة، مشيرة إلى أنه عند تهديد صحتها النفسية تشعر بالاشمئزاز والانزعاج.

ولجين عمران 47 سنة، إعلامية سعودية، عملت مقدمةَ برامج في عدة محطات، وذاع صيتُها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.