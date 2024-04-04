تحديت كل شيء حتى الدين.. إيناس الدغيدي تكشف تفاصيل زواجها من مسيحي(فيديو)

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن شخصيتها قائلة: “أنا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن أنا من طفولتي كده، إحنا 8 اخوات أنا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني”

اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين

وكشفت إيناس الدغيدي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية النهار، قصة حبها لزوجها رغم اختلاف ديانته قائلة: “اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين وتحديت كل حاجة حتى الدين وكان مسيحي واسلم عشاني، وأهلي كانوا رافضين عشان الديانة ووالدي كان استاذ تربية دينية ولغة عربية، مقابلش جوزي لأنه مات بعد زواجي بسنة، وقال مش هقابله عشان اغير دينه ومدخلش بيتنا غير فى جنازة ابويا،”

وتابعت إيناس الدغيدي: "لما بقيت مخرجة قال انا اللي شجعتها، ووعدته أن التمثيل لا، وانا دخلت كل الفن بالصدفة، ولا كنت اعرف يعني ايه فن، وحبيت زوجي لحد النهاردة، وعلاقتنا مش بس جواز هي حياة وكان دايما ورايا أكون مخرجة، وانفصلنا قبل وفاته، ابتدى يغير مني لما كبرنا، وسيبنا بعض بشياكة، لأن الحياة لوحدك احلى بكتير، وكل واحد بيبقى له حياته".

وأكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها قامت بالدعاء على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو.



وقالت “ البيبلاوي” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “ النهار والمحور”، اليوم الأحد، إنها لم تكن ترغب في عمل كل هذه المشاهد في فيلم ديسكو، ولم ترغب في ارتداء المايوه.

وأضافت: "مكنتش عاوزة مشهد عمرو عبدالجليل ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وأنا الحمد لله اتحجبت فمش عايزة حاجة زي كده تتعرض".

وواصلت البيبلاوي : "مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى".

وتحدثت الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا".

وأضافت : "مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ".

وتابعت : "كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت التويلت وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت".

وأوضحت البيبلاوي : "كان يجب أن يقنعني أحد بأن أفطر، وهنا جاء دور نجلاء فتحي، كانت إنسانة رائعة ولو قالت لي ارمي نفسك في النار هرمي، وجات قالت لي يلا يا حبيبتي عشان تعملي المشهد، وأقنعتني بأن رمضان مش بناكل فيه عشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي".

