إبراهيم سعيد يبرر هجومه على صلاح: "دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرفه"

رد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "مو صلاح عالمي أنت عالمي يا إبراهيم يا سعيد؟!".

ورد سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما محمد صلاح يخشه، أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش كان طموحه يلعب هناك".

وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".

ولفت إلى أنّ محمد صلاح قائد المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكنه ليس فوق النقد.

وأوضح: "صلاح مش فوق النقد إن محدش يتكلم عليه في كورة، وعلى فكرة أنا بحبه وبحترمه جدا". وحول تصريح "صلاح حاططني في دماغه"، قال لاعب المنتخب الأسبق: "أنا أتكلم على أي حد، محدش فوق النقد، مع احترامي لمحمد صلاح ولكل الأسماء".

وواصل: "هو محمد صلاح وأنا إبراهيم سعيد مع احترامي لكل الناس، واللي شايف نفسه إن هو صغير بالنسبة لمحمد صلاح فهو شايف نفسه، مش لازم أبقى صغير".

محمد صلاح

وتابع أنه سعيد بنجاح محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا: "أنا لم أفشل، ولو لعبي في الدوري الإنجليزي فشل يا ريت كل الناس يبقوا فشلة".

وأضاف : "محمد صلاح لما كان صغير كان بيتفرج عليّ وبيتفرج على جيلنا، وبالنسبة لتصريحاته بخصوص محمد صلاح في الفترة الأخيرة وصلت لإنجلترا، ولو اسمي جامد مكنتش هتسمع".

وأكمل: "أنا اتكلمت صح ومقلتش حاجة غلط لما قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، لكن أنا مش بنافسه وهو خارج المنافسة، وهو مش هيبقى إبراهيم سعيد ولا أنا هبقى محمد صلاح، وليه الناس تدخلنا في نزاع، أنا أتحدث عنه كلاعب كرة، مفيش لاعب فوق النقد، ومش محتاج تريند لأني تريند فوق التريند ومش محتاج شهرة".

برنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الافطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

