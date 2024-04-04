هو دا اللي يبوسني.. إيناس الدغيدي: يسرا أصرت على مشاركة أحمد عز أمامها

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، كواليس اختيارها للفنان أحمد عز لأداء دور أمام الفنانة يسرا في فيلم كلام الليل ورفضها له في البداية وإصرار يسرا عليه.

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “واخترت أحمد عز من كاست وكان موديل إعلانات، رفضته في الاول، عشان مكنش مناسب سنًا، عشان كان أصغر من يسرا ومش هينفع، الفيلم كان فيه بوسة، ويسرا جات قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني، قلتلها جايبالك واحد كويس، عشان مش عايزة تتباس من أي حد، لما شافته قالتلى هو ده اللى اخترتيه، طب انتي بصيتي على سنانه، مش هينفع ابوسه عشان سنانه كلها سودت”

يسرا اختارت أحمد عز علشان يبوسها

وأضافت إيناس الدغيدي: "المنتج كان مقتنع بـ أحمد عز عشان وسامته، وراح قال ليسرا فيه واحد كويس أوي بس ايناس شايفة إنه صغير، لما شافته قالتلى ده أنا هبوسه لكن اللى انتى مختاراه مش هينفع، قلتلها ده صغير، قالتلي ماليش دعوة، وعمل الدور حلو جدًا، والبوسة طلعت حلوة، وبعدها راح اتعلم وجالي قالي عايز أعمل فيلم، عملت به مذكرات مراهقة، وعز تطور جدًا، ومجتهد ومركز عنده هدف".

وأوضحت: "عمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي في ولد كويس اوي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وانا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقالها انا مش همشي و قاعد استنى، فاكر انهم مخبيني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد".

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن شخصيتها قائلة: “أنا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن أنا من طفولتي كده، إحنا 8 اخوات أنا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني”

اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين

وكشفت إيناس الدغيدي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية النهار، قصة حبها لزوجها رغم اختلاف ديانته قائلة: “اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين وتحديت كل حاجة حتى الدين وكان مسيحي واسلم عشاني، وأهلي كانوا رافضين عشان الديانة ووالدي كان استاذ تربية دينية ولغة عربية، مقابلش جوزي لأنه مات بعد زواجي بسنة، وقال مش هقابله عشان اغير دينه ومدخلش بيتنا غير فى جنازة ابويا،”

وتابعت إيناس الدغيدي: "لما بقيت مخرجة قال انا اللي شجعتها، ووعدته أن التمثيل لا، وانا دخلت كل الفن بالصدفة، ولا كنت اعرف يعني ايه فن، وحبيت زوجي لحد النهاردة، وعلاقتنا مش بس جواز هي حياة وكان دايما ورايا أكون مخرجة، وانفصلنا قبل وفاته، ابتدى يغير مني لما كبرنا، وسيبنا بعض بشياكة، لأن الحياة لوحدك احلى بكتير، وكل واحد بيبقى له حياته".