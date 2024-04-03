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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم godzilla x kong the new empire ينطلق بالشاشات المصرية قريباً

فيلم godzilla x kong
فيلم godzilla x kong the new empire

حقق فيلم godzilla x kong the new empire، الذي طُرح  يوم 29 مارس الماضي، في نجاح كبير، في شباك التذاكر المحلي، وذلك خلال العطلة الأسبوعية بقيمة 80.0 مليون دولار بينما حقق الفيلم ذاته 114.0 مليون دولار في الخارج و 194.0 مليون دولار في جميع دور العرض المختلفة بأنحاء العالم.

فيلم godzilla x kong the new empire  

تفاصيل فيلم godzilla x kong the new empire  

وفيلم godzilla x kong the new empire، هو عمل مليء بالمغامرات والأكشن، وكانت شركة "Warner Bros" نشرت الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا "كونج" التي خرجت من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، و"جودزيلا" وهم يتعاونان سويًا لمواجهة خطر تهديد بقائهما.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينمات "IMAX" عن عرضها فيلم godzilla x kong the new empire، إذ نشرت بوستر الفيلم، مؤكّدة أنَّه سيعرض  بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أنَّ الفيلم العالمي godzilla x kong the new empire، هو الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" الذي طُرح عام 2021، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ بلغت إيراداته 470 مليون دولار حينها.

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