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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. أهلي جدة يستضيف أبها في دوري روشن

أهلي جدة وأبها
أهلي جدة وأبها

يستضيف أهلى جدة نظيره أبها  مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

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غياب نجم أهلي جدة عن مباراة أبها بالدوري السعودي

 يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، فيما  يأتي فريق أبها الذي يناس على الهبوط في المركز الـ17 برصيد 29 نقطة. 

موعد مباراة أهلي جدة وأبها 

وتنطلق صافرة مباراة أهلي جدة وأبها  في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.


القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة وأبها في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة أهلي جدة وأبها، عبر قنوات SSC SPORT HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

كان الأهلي السعودي اكتسح نظيره أبها بسداسية نظيفة في مباراة الدور الأول من المسابقة هذا الموسم.

 

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