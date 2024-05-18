حزب الريادة: دور مصر في قضية فلسطينية الأكثر تأثيرًا (فيديو)

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية ومنذ النكبة الأولى عام 1948 دائمًا هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى على مر التاريخ، موضحًا أنه لأول مرة نشهد حرب تُذاع على الهواء مباشرة وكأنه مسلسل أو فيلم.

الشعب المصري يعي حجم ويتابع هذه الحرب على الهواء

وأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يعي حجم ويتابع هذه الحرب على الهواء والجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ الـ7 أكتوبر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي اشترط على الجانب الأمريكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل إخراج رعاياها، مشددًا على أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن دعم الشعب المصري نزل المواطنيين إلى الميادين لتعلن دعمها للقيادة السياسية والرئيس السيسي.

القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية على مستوى مؤسساتها المختلفة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتخطى الـ85% من مساعدات العالم، موضحًا أن أحداث ما بعد الـ7 من أكتوبر دخلت كل بيت مصري من خلال شاشة التلفزة وخاصة قنوات «المتحدة» التي تجعل المواطنين متعايش مع ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة الفلسطينية من أجل قضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن إسرائيل دولة محتلة تتدعى أنها تدافع عن نفسها في مواجهة صاحب الأرض والذي من وجه نظرهم أصبح «إرهابي»، مؤكدًا أن الجميع في فلسطين يعون دور الدولة المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية وهناك إشادة بالدور المصري من كل دول العالم وهو الأكثر تأثيرًا في هذه القضية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".