جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، فيشهد العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسى X الأهلي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X أتالانتا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

يونيون برلين X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

فولفسبورج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

هايدنهايم X كولن – الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الحزم X الرياض – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

التعاون X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD

الأهلي X أبها – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء

قيصري سبور X قونيا سبور – الساعة 7 مساء

أنقرة جوجو X بينديك سبور – الساعة 7 مساء

تشايكور ريزا سبور Xقاسم باشا – الساعة 7 مساء

سامسون سبورX ألانيا سبور – الساعة 7 مساء

جازينتاب X فاتح قرا جمرك – الساعة 7 مساء

إسطنبول باشاك شهير X طرابزون سبور – الساعة 7