تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (شاهد)

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن منطقة الجيزة وسقارة بها 31 هرمًا أثريًا، مشيرًا إلى أنه يوم الخميس الماضي تم اكتشاف نهر الأهرامات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشكلة في بناء الأهرامات كيفية نقل الأحجار من أسوان وطرة.

نهر الأهرامات الذي تم اكتشافه طوله 64 مترًا:

أكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن نهر الأهرامات الذي تم اكتشافه طوله 64 مترًا وعمقه 25 مترًا وعرضه نصف كيلو متر، وعلى بعد الفرع الأساسي للنيل بـ 7 كيلو وبدأت عمليات الإطماء من 4200 سنة.

وأضاف، أن هناك دكتورة تدعى إيمان محمد غنيم من مدينة طنطا، أستاذة الجغرافيا الطبيعية وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد هي من كانت ترأس الفريق البحثي الذي أخرج هذه الدراسة.

اكتشاف النهر يعني أنه كان هناك بشر ومن المؤكد أنه كان عليه آلاف المستوطنات البشرية. وأردف، سواء مدن أو آثار أو معابد، ويفسر كيفية نقل حجر يبلغ وزنه 70 طنًا، حيث إن ما تم اكتشافه عن الحضارة المصرية لا يتعدى 30%.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، نفت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من خلال رواد السوشيال ميديا، من اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر، بعد شائعات.

وقال أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، في بيان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام بعثة آثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر بمنطقة الأهرامات.

وأشار محيي الدين، في بيان له، أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قامت بعمل مسح أثري وإداري خلال موسم حفائر العام الماضي 2022- 2023، بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتقوم البعثة حاليًا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة بحثًا عن اكتشافات جديدة بهذه المنطقة.

وأكد مدير عام آثار الهرم، أنه فور انتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر، سواء بالسلب، أو الإيجاب، ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.