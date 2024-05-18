سعر الذهب صباح اليوم السبت بعد آخر ارتفاع بالصاغة.. عيار 21 بكام

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، استقرارًا، بعد آخر ارتفاع، إذ صعد عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 20 جنيهًا، وفيما يلي تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشُعبة العامة للذهب.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب، أن سوق الصاغة لا تزال تشهد هدوءًا في الطلب على المعدن الأصفر، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، نحو 3135 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، حيث تختلف أسعار الجرامات والأعيرة عن بعضها البعض، وتشتهر محافظات مصرية بإقبالها على أعيرة عن غيرها، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على آخر المسجدات التي تطرأ على الأسواق المصرية، لعرضها على متابعي الوفد "كأسواق الحديد والأسمنت وأسواق الخضار والفاكهة والعملات العربية والأوروبية وأسعار الدولار، لاسيما الذهب الذي نحن بصدده الآن الذي شهد استقرارًا بالأسواق المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة:

سعر الذهب عيار 24 اليوم:

سجل الذهب عيار 24 اليوم السبت 18 مايو 2024، نحو 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 18 مايو 2024 نحو 3150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 18 مايو 2024 نحو 2700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 نحو 25200 جنيهًا.

كم سجل سعر الذهب عالميًا؟

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 عند 2401.6 دولار.

أسعار الذهب بالمصنعية بكام؟

المصنعية في المشغولات الذهبية هي الرسوم التي يقوم المشتري بدفعها إلى صاحب محل الصاغة، مقابل تصنيع المشغولات الذهبية المباعة، وقيمتها تختلف من محل إلى آخر، وتتراوح سعر المصنعية في الصاغة بين 150 إلى 200 جنيه للجرام، قد تصل إلى 300 جنيه في عدد من المحافظات.