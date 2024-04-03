مسلسل المعلم الحلقة 24| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل المعلم، أحداث مثيرة ومتصاعدة، بطولة مصطفى شعبان لذلك يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة24.

مسلسل المعلم

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 24

ويقتصر موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة وموعد الإعادة، إذ يعرض يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.



من ناحية أخرى، نشب حريق هائل داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" باستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، وانتشرت النيران للأبراج المجاورة له، كما تمكنت قوات الحماية المدينة ورجال المطافي من السيطرة على الحريق، وحرص أبطال العمل علي طمأنة الجمهور وتوضيح ما خلف كواليس الحريق.

أبطال مسلسل المعلم يواسون الجمهور قبل أنفسهم

طمأن الفنان طارق النهري، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أي إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من "لوكيشن" بـ 15 دقيقة فقط".

علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: "الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات".

أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل"المعلم" عن حزنه، معلقاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".

منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله".

تفاصيل حريق استوديو الأهرام

اندلاع حريق ضخم باستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا الماراثون الرمضاني.

كما أن انتشرت نيران حريق استوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلي هروب الأهالي للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث ان أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم .

أحداث مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

