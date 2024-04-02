آية عبدالله تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

قالت المطربة آية عبدالله، إن وفاة والدها كان زلزالا هز حياتها وتدعو له في كل صلاة لأنه ضحى كثيرا من أجلها، لافتة إلى أنه أجرى عملية قلب مفتوح قبل وفاته بعام وتعرض لمضاعفات كثيرة بعدها وأصيب بجلطة وقبل وفاته بشهر امتنع عن الطعام تماما".

والدي كان السند والصاحب والداعم

ودخلت آية عبدالله خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صورة والدها الراحل، قائلة: "طول عمره بيحب الفن وبيدعمني ومتفرغ لي فكان السند والصاحب والداعم لي والأب.

وأضافت المطربة آية عبدالله، وقفت بجانبه خلال فترة مرضه وشعرت أنه آن الأوان أن أرد الجميل وأكون الضهر والسند له، معقبة: "الفراق صعب وقوى خاصة لما يكون حد عزيز عليك".

وطرحت المطربة آية عبدالله، دويتو غنائي جديد مشترك بينها وبين المطرب مجد القاسم والذي يحمل اسم "نامي بعيوني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.



آية عبد الله ومجد القاسم يطرحان تاني بعيوني

وجاء ديو آية عبد الله ومجد القاسم باللهجة السورية، والأغنية من كلمات يامن عامر وألحان وجدي الصايغ توزيع جعفر اسماعيل مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

ويقول مطلع الأغنية

قصتنا قصة عشاق

مكتوبة بحب وإحساس

عنوانا بحر الأشواق

بتحكي فيها كل الناس

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

انتي عشقي وغرامي وغيرك بالدنيا ما لي

وانت عمري وإحساسي .. يا أغلى وأطيب ناسي

وانت القمر لو ناسي .. وشمس التشرق بالعالي

جدير بالذكر أن دويتو الاول مع المطرب السوري مجد القاسم اغنية "لو هتكلم عن مصر" وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

وهي من كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق ، وألحان محمد فهمي عبد الحميد