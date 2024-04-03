الإعلامية السعودية لجين عمران تكشف حقيقية إساءتها للرئيس السادات (فيديو)

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران حقيقة الإساءة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بسبب جمل صادرة عنها اعتبرتها ابنته سكينة السادات تسيء لوالدها.



وقالت لجين عمران حلال حوارها ببرنامج حبر سري على فضائية القاهرة والناس “إن ما ذكرته على سناب شات بشأن زيارة الرئيس السادات لتل أبيب بدافع من زوجته السيدة جيهان السادات كان مجرد اقتباس من كتاب كانت تقرأه لنزار قباني، وهدف نشره تشجيع الشباب على القراءة ولم يكن رأيا شخصيا لها”.

ليست رأيي

وأوضحت لجين عمران: "عادتي على السناب شات لانه كثير متابعين عندنا بالخليج اي كتاب بقراه بفتح السناب واقرأ بعض الجمل عشان احمس الناس للقراءه لانه كثير هجروا القراءه.. فواحدة من الجمل اللي كاتبها الله يرحمه الشاعر الكبير نزار قباني كانت هذه الجملة وليست رأيي، انا كنت فقط قارئه وحصل سوء فهم".

ظهرت الإعلامية السعودية “لجين عمران” مؤخرًا كضيفة في بودكاست "إلهاميات"، كشفت فيه عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، والصعاب التي واجهتها مسيرتها العملية.

لجين عمران وتصريحات جريئة:

تصدرت "لجين عمران" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها فى هذه الحلقة، التى كشفت فيها عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها في بداية مسيرتها الإعلامية.

قالت “لجين عمران: "تعرضتُ لهجوم كبير من الناس في تلك الفترة ولم يقف أحد بجانبي، وتطوّر الأمر إلى أن بعض الأشخاص حلّلوا دمي في خطبة يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونني بالفاسقة بعد دخولي مجال الإعلام، لذا تردّدت بالعودة الى بلدي خوفاً من أن يتعرّض لي شخص ما ويتم اغتيالي".



أضافت “لجين عمران” أنها تعرضت للكثير من الضغوطات والصعاب من القنوات الإعلامية التي كانت معهم، فقالت: "إن MBC حاطين شرط على كل اللي يوقعون معهم أي شغل يجيهم من برا القناة تأخذ ٤٠٪ من الأرباح"، “أنه يجب أن لا تأمن للجهة اللي تشتغل معاها اعمل احتياطك لأن ممكن يطردوك بأي لحظة ياخذوك لحم ويرموك عظم”



نصائح لجين عمران للبنات:

علقت الإعلامية السعودية “لجين عمران” خلال اللقاء على شروط بعض الفتيات الصعبة بخصوص الزواج، التي أصبحت ظاهرة غريبة مؤخرا.

حيث قالت بعفوية: "كثير من صاحباتي ما اتزوجوا لهذا اليوم، ليش؟ البنات يتشرطون شروط صعبة للزواج، يريدونه غني ووسيم وطويل ورياضي، خفّوا على الشباب شوي".



وأضافت: "الآية اتقلبت والشباب حالياً باتوا يبحثون على واحدة غنية وتصرف عليهم، وفي بعض يقولك نتساعد وأنت اصرفي على حالك وأنا اصرف على حالي".

ووجّهت نصيحة إلى الشباب قائلة: "كل شيء له عمر وكل شيء له تاريخ صلاحية، ما عدا الأحلام، إذا كان عندكم حلم لا تستسلموا ولا تقولوا إن الوقت تأخر، بالعكس استمر بالسعي وراء حلمك إلى أن تحققه".



وعلقت “لجين عمران” على إعجابها بالقفطان المغربى التى ارتدته أثناء حضورها فى مهرجان “قفطان مازاغان” في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية.

قالت :" يقال إن نصف جمال المرأة شعرها ... وأنا أقول نصف جمال المرأة المغربية قفطانها المغربي، فكل أساسيات الأناقة خلقت فيه كي تصبحين ملكة عندما ترتديه"