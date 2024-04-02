مسلم: بشتري لبس بـ200 ألف جنيه شهريًا (فيديو)

قال مسلم مطرب المهرجانات عن حبه للملابس: "بحب الموضة لكن عمري ما ألبس حلق ولا أدق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".

وأضاف مسلم، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وانا بعشق اللبس، وبشتري ب 200 ألف جنيه في الشهر لبس".

يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف

وتابع"يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة، وطلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، و

وفاجأ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.



واضاف مسلم: انا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.

برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار " تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مسلم يعلن فسخ خطوبته

أثار مغني المهرجانات مسلم، حيرة جمهوره ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بفسخ خطوبته بعد مرور أسبوعين .

كتب مسلم على خاصية (الاستوري) بحاسبه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: خلصت با جماعة".

ومن ناحيتها حسمت يارا تامر، الأمر من خلال منشور عبر خاصية (الاستوري) على موقع "إنستجرام":" الحمد لله أن كل حاجة بانت بدي، جت بسيطة"، كما كتبت:" عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".



وقال مسلم خلال تصريحات صحفية:" الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام ".