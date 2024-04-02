جون ستيوارت: آبل طلبت عدم استضافة لينا خان

استضاف جون ستيوارت، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لينا خان في برنامجه الأسبوعي Daily Show أمس، لكن اكتشافات ستيوارت الخاصة كانت مثيرة للاهتمام تمامًا مثل ما كشفه خان. أثناء الجلوس، اعترف ستيوارت بأن شركة آبل طلبت منه عدم استضافة خان في برنامج بودكاست، والذي كان امتدادًا لبرنامجه The المشكلة مع جون ستيوارت على Apple TV+ في ذلك الوقت.

وقال ستيوارت لخان: "أردت أن أشاركك في بث صوتي وطلبت منا شركة أبل عدم القيام بذلك". "لقد قالوا حرفيًا: من فضلك لا تتحدث معها".



في الواقع، يبدو أن الحلقة بأكملها تحتوي على موضوع "الأشياء التي ستسمح لنا شركة Apple بفعلها". قبل مقابلة خان، قدم ستيوارت مقطعًا عن الذكاء الاصطناعي أطلق عليه "الوعد الكاذب للذكاء الاصطناعي"، فضح بشكل فعال مزاعم الإيثار لقادة الذكاء الاصطناعي وافترض أنه مصمم بشكل صارم ليحل محل الموظفين البشريين.

وقال لخان: "لم يسمحوا لنا بالقيام حتى بهذا الشيء الغبي الذي فعلناه للتو في الفصل الأول من الذكاء الاصطناعي". "مثلا، ما هي هذه الحساسية؟ لماذا هم خائفون جدا من إجراء هذه المحادثات في المجال العام؟"

أجاب خان: "أعتقد أن هذا يظهر فقط خطورة ما يحدث عندما تركز الكثير من السلطة والكثير من عملية صنع القرار في عدد صغير من الشركات".

تم إلغاء مشكلة مع جون ستيوارت فجأة قبل موسمه الثالث، وذلك بعد اشتباكات حول قطاعات محتملة من الذكاء الاصطناعي والصين. ودفع ذلك المشرعين الأمريكيين إلى استجواب شركة أبل، سعيا لمعرفة ما إذا كان القرار له علاقة بالانتقادات المحتملة للصين.

وكتبت اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "بينما ذكرت أن لشركة أبل الحق في بث أي محتوى تريده، فإن "التكتيكات القسرية لقوة أجنبية لا ينبغي أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه القرارات". (لم يتم إصدار رد شركة Apple على هذا الأمر، إن وجد).

لم يقل ستيوارت أن مشكلات مقابلة الذكاء الاصطناعي وخان كانت السبب وراء إلغاء عرضه، لكنها تشير إلى أن شركة Apple أكدت تأثيرها التحريري على القضايا التي تتعلق به بشكل مباشر.

في مكان آخر من هذا المقطع، ناقش خان الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد أمازون، مشيرًا إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية تزعم أن الشركة احتكار يتم الحفاظ عليه من خلال ممارسات غير قانونية (رسوم البائع الباهظة، والإعلانات المشبوهة). وتطرقوا أيضًا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيسبوك، وتواطؤ شركة التكنولوجيا عبر الذكاء الاصطناعي، ودمج الشركات، وأسعار الأدوية الباهظة والمزيد.