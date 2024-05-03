العثور على أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية بالفيوم

عثر الأهالي بمركز أبشواى فى الفيوم، على أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، وتم إبلاغ مركز شرطة أبشواي ونقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا من أهالي قرية كفر عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث اخر أصيب 4 اشخاص في حادث اصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ان إطار السيارة إنفجر فجأة وإصطدمت بالرصيف أمام مدينة الفيوم الجديدة بإتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.