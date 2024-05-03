عاجل
يشهد ارتفاعًا طفيفًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة الجيش الروسي يستهدف معدات ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم حار على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جديد لمنازل رفح الفلسطينية
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح: سامسون الأفضل لهجوم الزمالك.. والأبيض قادر على تحقيق الكونفدرالية

سامسون
سامسون

أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق بالبينيني سامسون إكينولا مهاجم الأبيض بعد المستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

txt

مدحت عبد الهادي: وزن سامسون كان عائقًا في البداية ولكنه تحسن بشكل كبير

txt

محمد صلاح: سامسون مفاجأة الزمالك فى القمة

txt

ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك

أضاف محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية أن سامسون بالأرقام هو افضل مهاجم في الزمالك، وكان الجميع يتوقع خروجه في يناير، رغم أنه كان يتألق في المباريات الودية ويسجل أهداف.

وتابع صلاح: جوميز لابد أن يثق في سامسون ويمنحه المزيد من الوقت، ومن ثم الحكم عليه نهائيًا، لكن انتاجه جيد رغم قلة دقائق اللعب، فهو يقدم مستوى أفضل من لاعبين تظهر بشكل أساسي".

وتابع تصريحاته: "شحاتة ودونجا وأحمد حمدي هم الأفضل لنهائي الكونفدرالية، أما في مباريات الدوري من الممكن الدفع بـ عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر، لأن الفريق في لقاء نهضة بركان سيحتاج لتأمين خط الوسط ودونجا لن يتحمل الضغوط بمفرده".

وأشار: "الزمالك لابد أن يلعب بشكل قوي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والاستعداد لتلك المباراة وتجهيز جميع لاعبيه في مواجهات الدوري.

وأختتم: جوميز مطالب الآن باختيار العناصر الأنسب مع استعادة اللاعبين المصابين وتجهيز البدلاء، ودراسة الفريق المغربي بشكل أكبر، خصوصا في ظل الضغط الجماهيري المتوقع هناك، وواثق في قدرة الزمالك على التتويج باللقب.

الجريدة الورقية