فوائد المكسرات في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم

يشير عالم بيولوجي إلى أن تناول المكسرات قد يقلل من مستويات الكوليسترول، وفقًا لمقابلة أجرتها معه صحيفة "إزفيستيا"، موضحًا أنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، شهدت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية زيادة خلال العقد الماضي.

فوائد المكسرات

وتصدرت هذه الأمراض قائمة الأسباب الرئيسية للوفيات، ليشير العالم إلى أن تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية في مناطق مثل الدماغ والشرايين التاجية للقلب وأوعية الكلى يعد من بين الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

وبين العالم سوزيكين أن هذا الارتفاع في مستويات الكوليسترول الضار يرتبط بالأخطاء الشائعة في النظام الغذائي، مثل تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول الضار التي تؤدي إلى تراكمه على جدران الأوعية الدموية المذكورة.

وأشار العالم إلى أنه يمكن تقليل خطر تكون رواسب الكوليسترول عن طريق التحكم في نوعية الأطعمة التي نتناولها، مشيرًا إلى ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الدهنية عالية الكثافة مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات، وذلك لأنها تحتوي على الكوليسترول الجيد.

وأضاف: "توضح الدراسات أن تناول ما بين 100 إلى 150 غرامًا من المكسرات يوميًا على مدار عامين قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، نظرًا لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تلعب دورًا في منع امتصاص الدهون الضارة عند مرورها في الجهاز الهضمي، وذلك بالإضافة إلى أنها تساعد في نقل الإشارات إلى الدماغ بشأن الشبع والرضاعة، مما يقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام".

وأشار إلى أن المكسرات تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، بالإضافة إلى امتصاص مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد الغذائية الأساسية الأخرى بشكل فعال.

وختم حديثه مؤكدًا على أن جميع أنواع المكسرات المتوفرة في السوق، مثل الجوز والبندق والكاجو والبقان والجوز البرازيلي والصنوبر، تساهم في خفض مستويات الكوليسترول من خلال نمط غذائي صحي ومتوازن، ولكن بكميات معتدلة ومنتظمة.

على جانب آخر، هناك مجموعة من الفيتامينات قد تعزز الذاكرة وصحة الدماغ والعقل ووظائفه الإدراكية، وكذلك والقدرة على التفكير بشكل سليم، من أهمها:

فيتامين ب المركب

يعزز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات .

فيتامين د

يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، كما قد تجده في بعض الأطعمة أبرزها البيض والأسماك، ومنتجات الألبان.