أمريكية الصنع.. معلومات عن طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

تعرضت الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعددًا من المسؤولين الكبار الآخرين لـ "حادث صعب"، مما أدى إلى سقوطها ومصرع جميع من كان عليها.

وسقطت الطائرة التي كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وغيرهم من كبار المسؤولين، بمحافظة أذربيجان الشرقية بمنطقة جبلية شمال غرب إيران، وذلك أثناء عودتهم من حفل افتتاح السد الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس على طول حدود إيران مع أذربيجان.

طراز طائرة الرئيس الإيراني

الطائرة المنكوبة من طراز بيل 412 مطلية باللونين الأزرق والأبيض، وهي طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض تم تصنيعها بواسطة شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأمريكية، ويتم استخدامها في مهام البحث والإنقاذ، والخدمة الطبية الطارئة (EMS)، ومكافحة الحرائق، وخفر السواحل، والمراقبة المحمولة جوًا، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، ومهام الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)؛ وبدأ تطوير طائرات الهليكوبتر Bell 412 في السبعينيات وتم تحقيق أول رحلة لها في أغسطس 1979.

مواصفات المروحية بيل 212:

وتم تصنيع جسم المروحية Bell 412 من سبائك الألومنيوم مع حماية للحواجز القابلة للانقلاب، ويشمل نظام خلايا الوقود المقاوم للتمزق، والتحكم الرقمي المزدوج في الطيران، والأنظمة الكهربائية والهيدروليكية وأنظمة الوقود المزدوجة الزائدة، وحماية من ضربات الأسلاك على المقدمة.

وتبلغ مساحة المقصورة 6.2 متر مكعب وتتسع لـ 13 راكبًا، وهي مزودة بأبواب للطاقم بطول 2.32 متر يمكن التخلص منها، يبلغ حجم حجرة الأمتعة في ذراع الرافعة 0.8 متر مكعب، فيما يبلغ وزن المروحية فارغة 3084 كجم بينما يبلغ وزنها الإجمالي الداخلي القياسي 5398 كجم، ويمكنها حمل حمولة داخلية بحد أقصى 2،313 كجم.