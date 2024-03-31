الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ من غدٍ الإثنين وحتى الأحد المقبل، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة المشار إليها حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئ على السواحل الشمالية وحار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا، فهو لطيف على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها إلي تكون شبورة مائية من على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا الاثنين ..

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:



القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31



العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18

و درجة الحرارة العظمى 32



بنها:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25



مطروح:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 31



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 23



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30



السويس:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 17

ودرجة الحرارة العظمى 32



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارةالعظمى 33



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة

ودرجة الحرارة العظمى 35

