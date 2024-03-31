استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرار في الاحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافيء على السواحل الشمالية الغربية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء حتى الجمعة المقبلة.

تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات والمدن العظمى والصغرى كالاتي:

القاهرة 29 18

الاسكندرية 26 14

كفرالشيخ 28 16

طنطا 29 16

دمياط 27 15

الزقازيق 29 17

شرم الشيخ 30 19

بورسعيد 27 15

الاسماعيلية 33 17

شبين الكوم 29 16

المنيا 33 16

الاقصر 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 18

السويس 33 16

موعد بدء فصل الربيع

ويبدأ فصل الربيع فلكيًا في الحادي والعشرين من مارس كل عام حيث يتميز هذا الفصل باعتدال طقسه، ويمثل المرحلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، وفيه تتفتح الأزهار وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وتصبح لون أوراق الأشجار أكثر نضرة.

سمات فصل الربيع

كما يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، حيث يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ تتكون في هذا الفصل المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر وتؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدني الرؤية الافقية.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.