عدم استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

أوضح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس، موضحًا أن آخر القراءات الجوية تشير إلى أنه يزداد تأثر بعض مناطق المملكة السعودية اليوم الأحد بالحالة المطرية و الناتجة عن اندفاع كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية نحو المنطقة بالتزامن مع استجابة سطحية لمُنخفض البحر الأحمر و تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص المدارية لأجواء المملكة.

تكاثر كميات السحب الركامية

وأشار المركز، إلى أن هناك تكاثر كميات من السُحب الركامية على المناطق الجنوبية و تشمل بذلك أجزاء واسعة من منطقة عسير و الباحة و تدريجياً تنتشر السُحب الركامية لمُرتفعات جازان و شرق مكة المكرمة بما فيها الطائف و تترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات مما قد يؤدي إلى جريان الأودية و الشِعاب و رُبما تشكل السيول.

ارتفاع منسوب المياه

وتابع، تتكاثر السُحب الركامية على أنحاء واسعة من منطقة الرياض إدارياً خاصة المُحافظات الشمالية الدوادمي و شقراء و مرات و المُحافظات المُجاورة بالإضافة إلى أجزاء من القصيم و نجران، و يُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مُرفقة بحدوث الرعد أحياناً و تؤدي إلى جريان للأودية و الِشعاب و ارتفاع منسوب المياه.

حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية أمس السبت



وبالامس، حذر المركز الوطني ، من حالة الطقس موضحًا استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، مشيرًا إلى أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

سقوط للامطار على شكل زخات رعدية

وتابع، هناك تكاثر للسحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، مع سقوط للأمطار على شكل زخات رعدية، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، مع فرص عالية لجريان الأودية والسيول.