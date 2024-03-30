تفاصيل اختيار مصر من أفضل 3 وجهات سياحية لقضاء إجازة 2024 (شاهد)

كشف حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل تقرير فوربس لاختيار مصر من أفضل 3 وجهات سياحية في العالم لزيارتها في الإجازات خلال 2024.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير يعني تمتع مصر بمقومات سياحية ومناخ معتدل طوال العام مقارنة بباقي.

مصر بها مناطق أثرية في القاهرة والجيزة تميزها

وأكد الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر بها مناطق أثرية في القاهرة والجيزة تميزها ويتم عرضها في المعارض الدولية للدعاية لمصر.

مصر بها أنواع مختلفة من السياحة الأثرية والتاريخية

ولفت إلى أن مصر بها مناطق مميزة تجذب الزائرين مثل الغردقة التي يتوافر بها سياحة الغطس والشعاب المرجانية والجو يكون مناسب طوال العام على عكس طقس أوروبا الشرقية أو الغربية، مشيرًا إلى أن مصر بها أنواع مختلفة من السياحة الأثرية والتاريخية والشاطئية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار حريصة على مواصلة إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب، فقد قامت الوزارة بتقنين وضع عدد جديد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحياً أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن إجمالي أعداد المراكز التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن 18 مركز تتضمن 16 مركز في محافظة جنوب سيناء ومركزين في محافظة البحر الأحمر، مؤكداً على أن ذلك جاء وفقاً للقرار الوزاري الخاص بتنظيم نشاط هذه المراكز وفي ضوء أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وما تقدمه من تسهيلات في هذا الشأن وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لرواد هذه المراكز من السائحين والزائرين.

وأضاف أنه تم منح الترخيص السياحي لعدد 7 مراكز من هذه المراكز، وتم منح تصاريح مؤقتة للتشغيل لـ 11 مركز آخر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار التراخيص السياحية لهم، موضحاً أنه جاري العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من المراكز خلال الفترة المقبلة.