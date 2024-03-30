آينتراخت فرانكفورت بقيادة "مرموش" يواجه يونيون برلين في الدوري الألماني

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة الدولي المصري عمر مرموش" لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق يونيون برلين على ملعب كومرتسبانك أرينا ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت ويونيون برلين في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة آينتراخت ويونيون برلين، اليوم السبت، في تمام الساعة 4.30 بتوقيت مصر،«5.30 بتوقيت السعودية».

وسوف تذاع مبارة آينتراخت ويونيون برلين على bein sports HD 9.

ويحتل فريق آينتراخت المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، جمعهما من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهم بالإضافة إلى الخسارة في 6 لقاءات.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

يقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي،إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

حيث يمتلك 10 أهداف خلال الموسم الحالي فى الدوري الألماني، يحتل بهم المركز السابع بقائمة هدافي المسابقة، في حين يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة هدافي البوندسليجا خلال الموسم الحالي برصيد 30 هدفا