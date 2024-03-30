زراعة الإسكندرية تتابع محصول القمح وتطالب المزارعين بحماية المحصول من خلط مبيدات الحشائش

" قاسم " يؤكد الموسم الحالى، يصل إلى 21 ألف و259 فدان قمح

اعلنت مديرية الزراعة بالاسكندرية عن تشكيل لجان فنية للمرور على زراعات القمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية للتاكد من عملية توزيع الاسمدة ومتابعة المنظومة الخاصة بتطهير المراوى والمصارف .

وجه الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، الإدارات المعنية بالمديرية من بينها الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وإدارة شئون الإرشاد الزراعي، والمحاصيل، بتشكيل لجان فنية للمرور على أزممة المحافظة لمتابعة محصول القمح ورصد أي إصابات حشرية او مرضية تصيب المحصول خاصة وان السنابل بدأت فى الظهور للمحصول.

اكد الدكتور " قاسم " وكيل وزارة الزراعة أن عملية المرور جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة المستمرة والمرور على زراعات القمح المحصول الاستراتيجى لمصر وأهمية التوعية المستمرة للفلاحين على استخدام تقاوي عالية الجودة وفقا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة والتى تقوم بإنتاجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وكذلك متابعه توزيع الأسمدة من خلال المنظومة والتوعية لتطهير المراوي والمصارف الخاصة.

وقال قاسم، أنه تم تنفيذ مدرسة حقلية بإدارة العامرية منطقة مريوط ، خاصة قرى مصطفى كامل وفلسطين والجزائر، بحضور جمهور المزارعين بالمنطقة ومشاركة الدكتورة ثناء عبد الكريم، رئيس الحملة القومية للقمح بالإسكندرية ، والدكتور إبراهيم دراز من قسم بحوث أمراض النبات، و الدكتور ياسر حجازي مسئول البرامج الإرشادية بالمديرية،و أيمن فتحى -اخصائى المحصول بإدارة العامرية الزراعية،حيث تم المرور على محصول القمح فى تلك القرى،وتوجيه المزارعين بأهم التوصيات الفنية للمحصول فى هذه الفترة.

وشدد الحضور على ضرورة مكافحة أى إصابات حشرية أو مرضية فور ظهورها، وتلاحظ أن الزراعات فى طور النضج اللبنى ، كما تم التحذير من الوقوع في الأخطاء الشائعة من المزارعين أثناء فترة رش الحشائش وخطورة خلط مبيدات الحشائش، وأن كل مرحلة عمرية للحشائش المبيد الذى يناسبها وتم التنبيه بإستخدام المبيدات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ما تم زراعته بمحصول القمح الموسم الحالى، يصل إلى 21 ألف و259 فدان قمح، موزعة على 4 أزممة تضم كل من زمام المعمورة البلد، شرق الاسكندرية، حيث تضم منطقة أبو قير والطرح والطابية وغيرها ، وزمام خورشيد وزمام برج العرب وزمام العامرية غرب الإسكندرية.