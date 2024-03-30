الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة (فيديو)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها اخر تطورات الأوضاع في غزة، إذ ذكرت أن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة

وأعلن إعلام فلسطيني عن إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة، واستشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينها إصابات حرجة

فيما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينها إصابات حرجة، باشتباك في جنوب قطاع غزة، فضلا عن باستهداف ثكنة "راميم" العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان برشقة صاروخية.

ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 598 جنديًا

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 598 جنديًا، منذ 7 من أكتوبر الماضي، منهم 255 جنديًا سقطوا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مختلف محاور القطاع.

خبير علاقات دولية: خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو

جدير يالذكر أن أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، قال إن هناك مجموعة من القضايا والمسائل تحتاج إلى فهم دقيق لتفسير السياسية والتوجهات الأمريكية الحالية تجاه إسرائيل وتجاه هذه الحرب.

يوجد خلاف حقيقي وجدي مع إسرائيل الرسمية المتمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة

وأضاف خبير العلاقات الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خلاف حقيقي وجدي مع إسرائيل الرسمية المتمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة ومع التصورات والتصرفات التي تقوم بها هذه الحكومة تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة وليس مع إسرائيل نفسها، مشيرًا إلى أن إسرائيل دولة هي بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة تعتبر تل أبيب أحد أهم مرتكزاتها وسياساتها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر تل أبيب أحد أهم مرتكزاتها وسياساتها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وتحتاج إسرائيل لكل مناوراتها وتواجدها في هذه المنطقة.

