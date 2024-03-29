دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من مسلسلات الأطفال (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من مسلسلات الأطفال».

وحاول الأبطال الأربعة في مسلسل سر المسجد الحصول على أحد رموز المسجد الموجودة لدى قصر أبو شعب بناءً على مساعدة من حبيبة التي علمت مكان الرمز وأخبرت الأبطال الـ3 داخل التطبيق، لكن جرى القبض عليهم قبل الحصول على الرمز.

مسلسل يحيي وكنوز 3

وفي مسلسل يحيي وكنوز 3، تحدثت البروفيسور جميلة مع أحد الأشرار حول مراقبة يحيي وبخاصة أنها تريده أن يظل يلعب مع فهمي حتى تظل فهمي، وفي الحلقة ذاتها، ظهر يحيي وهو يتحدث مع فهمي عن سر مجيئه وفوجئ برد فعل فهمي عليه.

وشهد مسلسل نور والكوكب السعيد ظهور نور وهو يتحدث مع فرحة ويشرح لها ما حدث لها وأنها تعرضت للإغماء ووجدها رامي صديقهم، وخلال أحداث الحلقة التقوا رئيس عصابة الهجرة غير الشرعية الذي يدعى القبطان ويتحدث معه عن مكان سامر.

إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.