ملخص أحداث الحلقات الـ 17 من مسلسلات الأطفال بموسم رمضان 2024 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ 17 من مسلسلات الأطفال بدراما رمضان 2024.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل نورا

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل نورا، باتصال أستاذ رضوى بنورا، وقالت لها إنه يجب أن تقابلها بعد المدرسة ضروري، وخلال أحداث الحلقة تتحدث صديقة نورا بالمدرسة معها حول مسألة الصلح بين نورا وجميلة سوف يُقسد خططهم لكن يارا تتحدث معهما عن كونها كانت تتوقع صلحهما.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3

وفي الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، استيقظ يحيى من النوم، وظهرت مومياء له لتخبره بأمر مهم، ولكن يتعجب يحيى من مسألة كيف وصلت تلك المومياء إلى زمنهم.

أما عن الحلقة 17 من مسلسل نور والكوكب السعيد، بدأت بحديث نور وزهرة وفرحة عن المغامرة الجديدة، ويقول لهم نور إن المغامرة سوف تكون مختلفة هذه المرة، لترد عليه فرحة بأن الأهم هو الوصول لسامر.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.