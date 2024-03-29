ناقد فني: تنوع كبير في الموسم الرمضاني بتقديم مسلسلات الـ 15 حلقة

أكد علي الكشوطي، الناقد الفني، على الدور البارزللمتحدة في إحداث طفرة بالدراما الرمضانية هذا العام، خاصةً مع إطلاقها مجموعة من المسلسلات الـ 15 حلقة والتي انتهت بنهاية النصف الأول من الماراثون الرمضاني ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين.

البدايات القوية للمسلسلات التي انطلقت منتصف شهر رمضان 2024 دفعت عشاق الدراما لمتابعتها

وأضاف «الكشوطي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البدايات القوية للمسلسلات التي انطلقت منتصف شهر رمضان 2024، دفعت عشاق الدراما لمتابعتها والتفاعل معها بشكل كبير، مثل مسلسل «جودر» المأخوذ عن احدى حكايات ألف ليلة وليلة»، ومسلسلات «مليحة» و«فراولة» و«بدون سابق إنذار».

متابعة أعمال درامية جديدة في منتصف رمضان كأن الموسم الرمضاني بيعيد نفسه من الأول

وتابع الناقد الفني: «متابعة أعمال درامية جديدة في منتصف رمضان كأن الموسم الرمضاني بيعيد نفسه من الأول، وكأننا واحد رمضان وليس 15، وما يحدث على الساحة الدرامية هو استكمالاً للتنوع الذي شهدناه في النصف الأول من الموسم الرمضاني ليتم إضافة 5 مسلسلات لكل منها نجم مميز ومخرج كبير ما يجذب جمهور كبير لمتابعة العمل والتعرف على الأحداث».

واستطرد: «هناك تنوع كبير بين هذه الأعمال المعروضة في النصف الأخير من الموسم الرمضاني، فمسلسل جودر فنتازيا تعيدنا للحنين الشديد لألف ليلة وليلة التي تربينا عليها، ومليحة المسلسل التاريخي عن القضية الفلسطينية أما مسلسل فراولة ففكاهي من نوعية اللايت كوميدي أما بقينا اتنين فبطولة الفنان شريف منير، وأخيراً بدون سابق إنذار القصة الجديدة والإخراج لهاني خليفة الذي تعشق متابعة أعماله والتجارب السابقة له تؤكد ذلك، والمسلسل يتمتع بتصاعد كبير للأحداث».

جدير يالذكر أن الفنان حمادة هلال خلال تصريحات لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، كشف عن أسباب نجاح الجزء الرابع من المداح، قائلًا:" الفضل يعود لربنا ثم اجتهاد جميع الفنانين المشاركين في الجزء الرابع، وخاصة الفنان فتحي عبدالوهاب الذي كان إضافة كبيرة للعمل، وأنا سعيد للغاية بمشاركة أخي وصديق عمري الشاطر والموهوب، وأيضًا دياب وحمزة العيلي قدما أدوارهما بطريقة محترفة ومتميزة، إضافة إلى النجوم الأساسين للمداح كان لهم دورًا هامًا في نجاح العمل على مدار 4 سنوات.

كشف حمادة هلال كواليس مشاركة نجله “يوسف”، في الجزء الرابع، والذي جسد دور الطفل (داوود) وكان يعاني من (مس شيطاني)، قائلًا:" في بداية قرائتي للنص أشفقت على الطفل الذي كان سيجسد هذا الدور لصغر سنه ووقتها طلبت من المخرج اختيار طفل كبير في السن حتى يستوعب صعوبته وحتى لا يتأذى نفسيًا، وتفاجئت بقراءة ابني للسيناريو في السر واختياره لدور "داوود"، وطلب مني أن يجسد الشخصية وكان ردي عليه لا يوجد لدينا "واسطة"، وعرضت الفكرة على المخرج أحمد سمير والذي قرر اختيار يوسف للدور " .

وأضاف "هلال" من خلال "الوفد"، شعرت بالخوف من خوض ابني لهذه التجربة ولكني تفاجئت بجراءته وأنه لم يخف أبدًا لأن هذا الجيل الجديد تربى على الأفلام الأجنبية المرعبة وأعمال الفانتازيا مثل "مارفل" .

كشف حمادة هلال، حقيقة وجود جزء خامس للمداح، قائلًا:" حتى الأن لا حديث عن وجود جزء خامس للمداح، ولكن إذا أُتيحت فرصة وجود سيناريو جديد يحمل قصص مختلفة عن الأجزاء السابقة سوف أكرر التجربة مرة خامسة".

تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل المداح أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.