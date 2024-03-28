بكري: حكومة جديدة بوزراء شباب عقب اليمين الدستورية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بعد إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابه بمجلس النواب، بعد أداء اليمين الدستورية، والذي سيشمل نقلة نوعية في مسارات العمل السياسي والتنفيذي، قائلا:" من المؤكد أننا سنكون أمام وزارة جديدة وفي حالة استمرار د. مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء سوف يكلفه الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستحتوي وجوها جديدة سيتعهد اليها بمهام محددة.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا للوزراء سيكون هناك تعديل مبني على تقارير الأجهزة الرقابية ومدى نجاح الوزير في تحقيق ما وكل إليه من مهام.



وقال الإعلامي مصطفى بكري،:"وفي هذا بالقطع سيخرج العديد من الوزراء الذين لم يحققوا المطالب منهم وتحل محلها عناصر جديدة متميزة، تم ترشيحها من جهات متعددة ولها خبرات في مجالات العمل الوزاري التي سيعهد بها إليه".



وتابع بكري، أن هناك وزراء قدامى، بعضهم طلب إعفاءه من منصبه بعد ان أدى دوره، أو لظروف صحية بعينها، وبعضهم لم يتضمنه التشكيل الوزاري القادم، مشيرا إلى أن التشكيل القادم سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداء متميز في مجالات عملها الفترة الماضية.

وأفاد أن يوم الثلاثاء المقبل صباح الثاني من أبريل، هو موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجراء التعديل الدستوري في 2019 وسيكون أداء القسم أمام مجلس النواب حسب المادة (144) من الدستور، وذلك فى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف، أن الرئيس السيسي، سيلقي خطاباً امام المجلس بعد أداء القسم، يركز فيه على رؤيته للمرحلة القادمة من الفترة الرئاسية والتي سوف تستمر حتى 2 أبريل 2030.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن خطاب الرئيس سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً، قائلا: "أستطيع القول أن هناك تصحيحا للمسار على كافة المحاور بما يحقق مزيدا من المشاركة المجتمعية في صناعة القرار ووضع الأسس العملية للمسار الاقتصادي ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع وكذلك رؤية وتصور الدولة المصرية ومسارتها المختلفة خلال الفترة القادمة".