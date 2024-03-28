الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إليسا: خسرت منزلي وكل أموالي في البنك بسبب أزمة لبنان (فيديو)

إليسا
إليسا

أكدت الفنانة إليسا، أنها خسرت جميع أموالها التي كانت بالبنك في بيروت، مضيفة أنها حاولت شراء عقارات في أول الأزمة لتحفظ أموالها بعيدا عن البنك، قائلة: "ما عوضتش كل حاجة بس مرتاحة". 

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وأضافت إليسا خلال لقائها مع برنامج "بودكاست بيج تايم"، المذاع عى قناة "إم بي سي"، أن القطاع المصرفي في لبنان كان مهم واعتبرت لبنان سويسرا الشرق لأنه يشبه القطاع المصرفي السويسري، قائلة: "انصدمت لما عرفت إن الفلوس راحت، ولو فلوسي لوحدها راحت كنت زعلت أكتر". 

إليسا: خسرت منزلي في انفجار مرفأ بيروت 

وأوضحت أنها خسرت منزلها في انفجار مرفأ بيروت، مضيفة: "بيتي راح بس أنا منيحة، واللي شوفته على الطريق وأنا رايحة أشوف بيتي بعد الأنفجار ما هيخليني أزعل على بيت".

وتابعت: "أنا عندي مستقبلي وفني وبقدر أجمع مساري، طب اللي ما عنده شيء وحاطت كل أمواله بالبنك، لو أنا هزعل، طب شو بدي أقول عنه، في ناس انتحرت، وناس ما قدروا يتحملوا شقى عمره راح، ودايما لما بدي أزعل بقيس حالي بغيري". 

رسالة إليسا إلى شيرين 

وأشارت إليسا إلى إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تراجعت عما كانت عليه من قبل، مضيفة: "عندها كل حاجة لتضل شيرين، أنا بموت فيها"، موجهة لها سؤالا: "ليه مختفية؟!، ليه ما بقت مثل قبل؟!، وأهم شيء شيرين تحيط حالها بالناس الصح عشان ترجع شيرين".

أن أصالة لا تحتاج إلى السؤال لكي تتحدث، لأنها شخصية صريحة وتتحدث عن كل شيء، قائلة: "عندها لسان حلو"، مؤكدة أنها تستمتع باللقاءات التليفزيونية مع قامة إعلامية مثل الإعلامي عمرو أديب. 

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