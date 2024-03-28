آيتن عامر تكشف هل تقبل تكون الزوجة الثانية؟ (فيديو)

وجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا للفنانة آيتن عامر، قائلة: "لماذا تجسدين دور الزوجة الثانية دائمًا؟ هل أنتي معقدة؟"، لترد عامر أنها ليست كذلك، وبالنسبة لموقفها من الزوجة الثانية، فالموضوع على حسب، لازم يقول لمراته أنا هتجوز عليكِ زوجة تانية ولو مراته وافقت أنا هوافق أن أكون زوجة ثانية".

علقت الفنانة آيتن عامر على تصريحاتها التي هاجمت فيها الوسط الفني، والتي قالت فيها: "كلهم كارهين بعض والله بس المصلحة لماهم".

وقالت خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور"، اليوم الخميس: "ده حقيقي، ولما قلت الكلام ده كنت أقصد ناس بعينهم، ناس أنا بسمعهم شتيمتهم على بعض أول ما في حد منهم يقوم"، مؤكدة أن هذه الأمور تحدث في كل الأوساط، لكن الوسط الفني تحت بؤرة الضوء.

وأوضحت: "زمان كنت بقول على أي حد دي صحبتي، لكن دلوقتي بقيت لازم أدقق وأقول على مين صحبتي ومين أقول عليها زميلتي، ومن كتر ما بقعد في مجموعات بنبقى أصحاب وأحضان، وأول ما حد يقوم من هنا يتقال عليها دمك سم دي عملت كذا وكذا".

آيتن عامر تكشف طبيعة الأعمال التي تقبلها

وأكدت آيتن عامر أنها كانت تقبل المشاركة في أعمال فنية لا ترضى عنها بنسبة 70%، لكنها لم تعد تفعل هذا الأمر، مضيفة: "دلوقتي مبقتش أعمل كده، دلوقتي اتعلمت ازاي أقول لا، وهذه كانت من أهم نصائح وفاء عامر لي، دائما كانت تقول لي من يقولون لا أقوى وينجحوا أكثر وأسرع".

وتابعت آيتن عامر، أنها كانت تخاف من رفض الأعمال المعروضة عليها، وهو ما أصبحت تواجهه الآن، إذ أصبحت أكثر قدرة على رفض الأعمال التي لا تلقى قبولا لديه، قائلة: "كنت بخاف أقول لا، وكنت أتأثر بالعشم، فكانوا بيقولوا لي احنا في حاجة لك للمشاركة في أعمالنا الفنية، وكنت أوافق على المشاركة حتى لو لم أكن مقتنعة بالفيلم، لكن عشم مات وأخدت عزاه وبقيت أقول لا لأني حرمت".