هشام ماجد: “جدعنة أحمد الفيشاوي معنا جعلتنا نجوم” (فيديو)

كشف الفنان هشام ماجد عن موقف أحمد الفيشاوي في بداية العمل الفني ومساعدته له ولشيكو ولأحمد فهمي.

وأكد: "الفيشاوي أكتر حد وقف معانا وقفة جدعنة كنا لسه مش معروفين وهو كان نجم أوي ساعتها ومازال نجم، وافق على كل حاجة مقابل أنه يقف جنبنا، وشايله ده جدًا، وهو مش مظلوم فنيًا لأنه بيعمل أفلام كتير ممكن يكون ناقصة يعمل مسلسلات".

هشام ماجد



ونوه هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، إلى أن كبريائه يمنعه من تقبل أمور سيئة من أجل المال، مبينا: “إني أسيب منتج عشان أروح لمنتج تاني فلوسه أكتر”.

وتابع: "الكبرياء شبه العند وأنا برج الطور وساعات أعند عشان مرجعش في كلمتي، وكان زمان يخليني ماعتذرش، لكن دلوقتي كبرت وفهمت، اتأسفت لناس كتير زي مراتي وأمي، وكلمة آسف مش عيب بالعكس بتكبرك".



ارن الفنان هشام ماجد بين مهنة الهندسة حيث تعلم وعمل والتمثيل حيث احترف فيما بعد قائلاً: “من صغري نفسي أبقى مشهور كنت بتفرج على اللاعيبة والممثلين وأقول نفسي أبقى مؤثر أوي”.

وتابع: “اكتشفت موضوع التمثيل متأخر ودخلت هندسة، ومكنتش محتاج التمثيل ماديًا، المهندس بيبقى شايف نفسه فوق الناس، رغم إن هما ناس عادية جدًا، وفيه مهندسين تعبانين وأغبياء”.

وقال: "مصطفى غريب شاطر وبيستغل الفرص الحلوة، وكان دوره صغير وعمل لنفسه مساحة كبيرة، وعدد مشاهدة كانت أقل من كده، وابتدى يطلع لزمات وسكة للدور، والأستاذ خالد وشيرين سابوه يعمل كده".

وكشف رأيه في الأعمال الفنية الحالية قائلًا: "بكره الاعمال اللي بيبقى فيها نجم وكله بيخدم عليه، بحب كل الموجودين له لازمة ومهم في المشهد، وبحاول أعمل كده، وده بيدي للعمل قيمة أكبر، بيبقى فيها هات وخد، يعني لو شفنا فيلم الناظر كلهم بيضحكوا وليهم لازمة، ومكتوب صح والمخرج شريف عرفة بيوزن الفيلم".

شهوة شراء الأحذية

وكشف: “شهوتي شراء الأحذية وساعات بيبقى مالهاش لازمة وانا وعمرو سلامة فينا الموضوع ده، عندي حوالي ٦٠ جزمة وحاططهم على الأرض، ومراتي بتضايق من ده، بقف في المراية كتير واتأكد اني كويس”.

وأكمل: "مبشوفش نفسي حلو وكتر خير اللي بيشوفني حلو، مبحبش تغيير الشكل والعمليات، الا لو عندك عيب مضايقك اوي، مش زعلان عن احمد فهمي عشان اعاتبه، وهو بيكلمني كتير، وانا اللي مأثر معاه، وطالع معاه ضيف شرف، وانا عندي فيلم في العيد، اسمه فاصل من اللحظات السعيدة".

عشق الزمالك

وعلق على أقاويل أمير مرتضى منصور على صفقات الزمالك قائلًا: "أمير مرتضى بيهزر وأحمد مدبولي انا قلتله كويس، لكن الصفقات مبتتعملش كده، وفي الفترة دي جابوا لاعيبة كويسة، عبدالله السعيد لاعيب كويس وكان ناقص الزمالك، وبحب فتوح وزيزو ومثلوثي".

وأردف: "نفسي أشوف عبد المنعم في الزمالك ومروان عطية وعلى معلول وإمام عاشور والشناوي، بشجع الزمالك وبحترم الأهلي، وبحب اتفرج على مدحت شلبي ورضا عبدالعال وميدو وشوبير وابراهيم فايق وعبد الجواد، بحب السينما والكورة لكن مبفهمش في السياسة، وأكتر حاجة بحبها بناتي وعيلتي، وبعدهم شغلي".