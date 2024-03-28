بيومي فؤاد ينهار بالبكاء بعد رؤيته صورة محمد سلام.. فيديو

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد عرض صورة له ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وحاول كتم البكاء قائلا: "ربنا معاك.. ولو هسأله هقوله أزاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا".

وأضاف: "أنا صدقتك جدا في الفيديو وأنت قلت في الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء وأنا قلت وجهة نظري العبيطة عشان أنا راجل طيب مكنتش هتخسر حاجة لو طلعت تقول أنا مقدرش أروح ومش معنى أن محمد أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة خصوصا أنك طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلعت شائعة أنه مشاك من المسلسل بتاعه".

وتابع: "وطلعت دافعت عن أحمد الجنايني ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني وأنا كنت كل يوم بسأل قبل وبعد الفيديو وده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله والعمر واحد والرب واحد، لكل اللي شتموا وكل اللي فهمني غلط انا غلط بس رجال واطلع في كل برنامج اقول كده".

خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد

وبدأ خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد، بعد أن اعتذر الأول عن بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي كان من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية التي يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة بعد هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة جراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقال محمد سلام من خلال فيديو عبر حسابه على تطبيق انستجرام: «المفروض نعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل أني أروح أعمل مسرحية واخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللي فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل».

وأضاف محمد سلام: «أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة في موسم الرياض».

بعدها ظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه: أولا لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».

ثم واصل بيومي فؤاد كلامه ولكن هذه المرة للجمهور: «إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فنا المصري، وأنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا نتعب ونقدم فن ولو الموضوع كدة ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

موقف بيومي فؤاد من زميله محمد سلام، قوبل بهجوم كبير عليه وخاصة من زملائه في الوسط الفني ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي.