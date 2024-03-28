قصة سائق حنطور رفض 1000 دولار مكافأة بعد أمانته مع سائحة|شاهد

كشف أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور بمحافظة أسوان، تفاصيل رفضه الحصول عل 1000 دولار من سائحة بعد أن حافظ على متعلقاتها الشخصية، مشيراً إلى أنه تعامل مع الأمر بسيرة وسمعة بلده مصر.

السائحة كانت تزور معبد إدفو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السائحة كانت تزور معبد إدفو، وتركت المتعلقات الشخصية بها في الحنظور، لافتا إلى أن السائحة شعرت بسعادة كبيرة بعد أن علمت أن كل المتعلقات الخاصة بها معي.

السائحة شكرتني وأخرجت مبلغ ألف دولار لإعطائه لي مكافأة

وتابع أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور، أن السائحة كانت سعيدة لأن الأسورة الذهب التي كانت موجودة في حقيبتها، كانت تعتز بها، قائلا:"شكرتني وأخرجت مبلغ ألف دولار لإعطائه لي مكافأة ، لكني رفضت وأصرت على الرفض، والأهم إن السائحة دي ترجع بلدها وتقول على مصر كلام كويس".

جدير بالذكر أن معبد إدفو بأسوان، استقبل منذ 3 أشهر، فتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الحالي

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن المعبد، أعقب ذلك شروح لأسامة إسماعيل أحمد -مدير عام بمنطقة آثار إدفو، أوضح بها أن معبد إدفو "حورس" من تكمل المعابد المصرية القديمة التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، واستغرق تشييد المعبد حوالي 180 عاما منذ عهد الملك بطلميوس الثالث عام 237 ق. م حتى اكتمل بناؤه في عهد الملك بطلميوس الثاني عشر عام 57 ق. م.

وأوضح مدير عام المنطقة الأثرية أن المعبد يضم نقوشا تدل على الشعائر والطقوس الدينية، بجانب ماكيت يعبر عن تصميم المعبد، وأنه يتكون من برجين عاليين يتوسطهما البوابة الرئيسية، وارتفاع البرج حوالي 34 م وعرض 68 م، ثم الفناء المكشوف ويضم 32 عمودا وهي مكان تجمع عامة الشعب أثناء الاحتفالات الدينية، ثم صالة الأعمدة الكبرى وتضم 18 عمودا بتيجان لزهرة اللوتس وزعف النخيل، بينما تضم صالة الأعمدة الصغرى تتكون من 12 عمودا، وفي النهاية يوجد قدس الاقداس، ويحيط بالجزء الداخلي للمعبد ممر يوجد به مقياس النيل الذي كان يحدد منسوب المياه للأراضي الزراعية.

جاءت الجولة برفقة النائب صادق عبيدان أمين حزب الشعب الجمهوري، ود. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقي، وعدد من مدربي ومشرفي الملتقى.

يستضيف 129 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.