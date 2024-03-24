الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخبز والعجائن بمعهد تكنولوجيا الأغذية يبدأ في تصنيع كعك العيد (صور)

كعك العيد
كعك العيد

بدء قسم الخبز والعجائن بمعهد تكنولوجيا الأغذية اليوم الأحد بتصنيع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وذلك بحضور الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد والدكتور عبد الله مراد المشرف على وحدة تصنيع المخبوزات بالمعهد.

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سعار مخفضة 

ويتم طرحها بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى، حيث أن المعهد لايهدف إلى تحقيق الربح على قدر ما يحرص على الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية.

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وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات

وضمن المنتجات التي يقوم قسم الخبز والعجائن بتصنيعها الاتي:" كعك سادة-كعك بالمكسرات-بيتي فور مشكل- بسكويت نشادر-بسكويت لوكس- غريبية سادة –غريبة بالمسكرات".

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