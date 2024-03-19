الزراعة: دورات تربية الدواجن تسير بانتظام والإنتاج يلبي جميع احتياجات المواطنين

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

منتجي الدواجن

كما يؤكد الإتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والاسعار .

صناعة الدواجن

وتهيب وزارة الزراعة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .

كما تناشد الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الأنباء المتداولة حول وجود فيروس يتسبب في نفوق الدواجن، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.

جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

القرش أضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق العاجل مع اتحاد منتجي الدواجن لطمأنة العاملين في هذا المجال والجمهور، مبيناً أن القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً وأن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن.