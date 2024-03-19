الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: دورات تربية الدواجن تسير بانتظام والإنتاج يلبي جميع احتياجات المواطنين

دواجن
دواجن

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

منتجي الدواجن
كما يؤكد الإتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية  المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والاسعار .

صناعة الدواجن
وتهيب وزارة الزراعة وسائل الإعلام  تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .

txt

وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات

كما تناشد الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الأنباء المتداولة حول وجود فيروس يتسبب في نفوق الدواجن، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

txt

غدًا. الزراعة تطلق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

القرش أضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق العاجل مع اتحاد منتجي الدواجن لطمأنة العاملين في هذا المجال والجمهور، مبيناً أن القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً وأن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن.

مواد متعلقة

الزراعة ترشد مزارعي الموز لأفضل الممارسات خلال شهر مارس

55 جنيها ثمن زجاجة الزيت في معرض وزارة الزراعة
الجريدة الورقية